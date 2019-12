Inferno di fuoco: ristorante devastato dalle fiamme, evacuata una famiglia

Alto Garda. Fiamme in un ristorante di Nago di Torbole: l'incendio si è sviluppato in piena notte, tra giovedì e venerdì, al Tex Mex. Nessuno per fortuna è rimasto ferito a causa delle fiamme. Ma è stata evacuata una famiglia con un bambino che vive in un'abitazione vicina al locale.

Il rogo è scoppiato, per cause ancora da appurare, intorno alle 3 di notte. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza di Trentino Emergenza. I militari, sopraggiunti sul posto con due pattuglie, hanno effettuato i rilievi di legge che serviranno per capire cosa abbia potuto innescare l'incendio.

Al momento dello scoppio, il locale era chiuso; per fortuna. La famiglia tratta in salvo si trovava all'interno di un appartamento vicino al ristorante, nel quale era entrato il fumo. Al lavoro per diverse ore per spegnere le fiamme i vigili del fuoco di Nago Torbole, supportati da quelli di Riva del Garda, Tenno, Rovereto, Arco e Trento.

Fonte: Trentotoday.it