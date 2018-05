Gruppo terroristico al-Nusra: 14 arresti, il video dell’operazione

Doppio blitz di Guardia di Finanza e Polizia di Stato: ha permesso di individuare una vasta rete di supporto a gruppi combattenti di matrice integralista islamica in Siria, a quanto pare sotto la bandiera del Fronte al-Nusra, noto anche come Jabhat al-Nusra, gruppo armato jihadista salafita attivo dal 2012 in terra siriana e in Libano