Forte terremoto in Trentino avvertito sul Lago di Garda: "Al terzo piano il letto ballava"

"Al terzo piano il letto ballava", "mio figlio l'ha sentito bene anche al primo", "speriamo non ci siano problemi", "hanno tremato la porta e la finestra", "dormivo come un sasso e mi ha svegliata".



E' stato sentito chiaramente anche nella sponda bresciana del Lago di Garda - come dimostrano le decine di messaggi pubblicati sulle pagine Facebook di Rivoltella e Sirmione - il terremoto di magnitudo 3.4 avvenuto alle 7.36 di giovedì mattina in Trentino, con ipocentro a 12 km di profondità ed epicentro a Vallarsa, comune che confina con il Veneto tra Recoaro Terme e Valli del Pasubio. Al momento, non si hanno notizie di danni a cose o persone.