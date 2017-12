Scossa breve ma intensa: terremoto avvertito dalla popolazione

Lieve terremoto nella zona dell’hinterland cittadino, registrato dall'INGV alle 17.48 di martedì 26 dicembre, con magnitudo 2.3 e ipocentro a una profondità di soli 4 km. L’epicentro è stato localizzato a Cellatica.

Si è trattato di una scossa breve ma intensa, che molte persone hanno percepito anche a Brescia e nei paesi vicini, come Castegnato e Collebeato. C’è chi ha avvertito tremare il tavolo, chi oscillare il lampadario, chi il ‘classico’ tintinnio di bicchieri; inevitabili le centinaia di commenti sui social.



A tremare è stata la faglia che si ricongiunge in Valcamonica con quella della valle del Ballino. Non si registrano danni a persone o cose.