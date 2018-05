Cade dalla finestra mentre fa le pulizie: pensionata lotta tra la vita e la morte

Per pulire i vetri delle finestre ha riportato gravissimi traumi, e da una settimana lotta tra la vita e la morte presso l'ospedale Civile di Brescia. Giovanna Sola è una pensionata di 71 anni di Trenzano. Sabato scorso intorno alle 6.45 stava risciacquando i vetri esterni delle finestre del suo appartamento al secondo piano, in via Meloni, quando ha perso l'equilibrio ed è caduta.

Violentissimo l'impatto al suolo: Giovanna è stata trovata dai primi soccorritori in un bagno di sangue, con la mandibola gravemente danneggiata e traumi importanti alla colonna vertebrale. Inizialmente soccorsa dai sanitari dell'ambulanza, la donna è stata poi issata sull'elicottero fatto atterrare presso il piazzale del campo sportivo comunale. Tutt'ora ricoverata presso il Civile, la prognosi non è mai stata sciolta.