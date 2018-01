Auto fermate nella notte, poi calci alla carrozzeria e mazzate ai finestrini

In preda ai fumi dell'alcol si dilettavano con un “gioco” pericolosissimo e a dir poco folle: nel cuore della notte si nascondevano nei pressi dell'ingresso delle terme di Boario, e all'improvviso saltavano in mezzo alla strada bloccando le auto in corsa. I conducenti delle vetture, costretti a una brusca frenata, venivano poi assaliti dal gruppetto, con una furia incontrollata.

Come scrive Bresciaoggi, sono stati tutti denunciati gli otto ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni (tutti bresciani) che in più occasioni aggredivano gli automobilisti di passaggio. A quanto pare, solo per dare sfogo a un malsano divertimenti: in nessun caso infatti hanno mai tentato di rapinare o derubare le loro vittime.

Dopo aver rischiato non poco, costringendo le auto a frenare all'improvviso, circondavano la vettura e si scatenavano nel loro folle passatempo. Chi saltava sul cofano, chi prendeva a calci la carrozzeria, altri ancora che (forse con oggetti contundenti) prendevano a mazzate i finestrini.