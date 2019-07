Entra in un ristorante con un coltello: "Mi taglio la gola, la faccio finita"

Un suicidio per fortuna sventato dai carabinieri. Ma attimi di panico condiviso domenica sera in Via Milano, con il fuggi fuggi generale dei clienti seduti all'interno di un ristorante etnico, dove all'improvviso una donna di 44 anni, originaria dell'Est Europa, ha entrata brandendo un coltello e minacciando di tagliarsi la gola. La donna è stata fermata e disarmata dai militari, poi trasferita in ospedale.

Tutto è successo dopo le 19.30. Una pattuglia in servizio transita in zona, finché i carabinieri non incrociano lo sguardo di una donna bionda, che cammina da sola: non appena li vede, comincia a correre, poi si ferma e dalla borsa tira fuori un coltello da cucina di almeno una ventina di centimetri.

"Mi taglio la gola, la faccio finita"

“Mi taglio la gola, la faccio finita”, avrebbe ripetuto ai militari prima di entrare nel locale. Scatenando il panico tra i clienti presenti che stavano cenando: se ne sono andati tutti prima che la situazione potesse degenerare, poi - con abile mossa - i carabinieri sono riusciti a disarmarla.

Mentre il primo dei militari le parlava, il secondo è entrato dal retro in accordo con i gestori del locale. Quando è stata accerchiata, è stato possibile almeno toglierle il coltello dalle mani ed evitare che si potesse fare del male. In pochi minuti sono arrivati anche i soccorsi, ambulanza e automedica. E la donna è finita in ospedale.