Tenta il suicidio tagliandosi le vene, shock fuori dal centro commerciale

E' stato salvato appena in tempo l'uomo di 54 anni che giovedì sera ha cercato di togliersi la vita alle spalle del centro commerciale Freccia Rossa, tra Via Cassala e Viale Italia. Si era nascosto in un angolo, da solo, per tagliarsi le vene: fortunatamente un passante si è accorto di quanto stava accadendo e ha dato l'allarme.

Pochi minuti dopo le 19 sul posto erano già arrivate l'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale, in codice verde al Civile. Le sue condizioni non sono gravi, ma verrà comunque tenuto sotto osservazione vista la gravita del gesto.

Quando i medici sono intervenuti, la ferita era ancora poco profonda: è stato tamponato, suturato e poi caricato in ambulanza. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri: a quanto pare il 54enne non aveva documenti con sé, forse un senzatetto. I militari cercheranno di capire anche il motivo all'origine dell'estremo gesto, per fortuna solo tentato.