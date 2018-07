Malore improvviso mentre pedala, uomo muore in mezzo alla strada

ALTO GARDA. Poco dopo le 8 di mercoledì mattina, un turista tedesco è morto dopo essere stato colto da un malore. La tragedia in località Pranzo di Tenno. L'uomo era in sella alla sua mountain bike diretto verso il centro del paese, quando è caduto a terra a causa dell’improvviso malore.

E' stato soccorso da alcuni passanti in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto è giunto l'elisoccorso, l'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri di Riva del Garda. Purtroppo però per il ciclista non c'è stato nulla da fare.

Fonte: Trentoday.it