Violente raffiche di vento e fiumi di grandine: è allarme maltempo

Violente raffiche di vento, pioggia e intense grandinate: un'ondata di maltempo sta attraversando la nostra provincia, creando non pochi disagi e anche apprensione alla cittadinanza, con allagamenti, alberi caduti, e sono decine le richieste di intervento arrivate nella notte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco.

Due le zone più colpite: la Valcamonica, dove nelle scorse si sono registrati allagamenti in alcuni comuni (Borno, Darfo e Bienno) e il Garda. I danni maggiori nella frazione Carzago di Calvagese della Riviera: una violenta grandinata ha causato non pochi disagi e tanta paura. Un vero e proprio fiume di grandine ha invaso garage e scantinati: è accaduto in un condominio di via Trieste e pure in una gelateria.

"Sembrava una tempesta tropicale", è uno dei tanti commenti apparsi sui social. E nelle prossime ore sono previste nuove precipitazioni. Per segnalare situazioni critiche, scriveteci su Messenger.