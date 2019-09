Strade, cantine e garage allagati: le zone più colpite dai forti temporali

Forti temporali sono in corso su gran parte del Bresciano dal primo mattino di lunedì. In diverse zone si registrata una forte attività elettrica, caratterizzata da tuoni e fulmini, e una notevole quantità di acqua caduta in pochi minuti.

A farne maggiormente le spese sembrano essere il Basso Sebino e la Franciacorta, dove - in alcuni Comuni - sono già scesi oltre 60 mm di pioggia. Strade, garage e cantine allagati si segnalano a Clusane e Provaglio d'Iseo, Sarnico, Paratico e Passirano. Nessun danno particolarmente grave, comunque, e nulla di paragonabile alle supercelle del mese di agosto.