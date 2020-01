Rabbia per il nuovo semaforo 'killer': 80 multe al giorno da 182 euro ciascuna

Polemiche a non finire a Passirano per la nuova telecamera che rileva le infrazioni semaforiche: viaggerebbe a una media di 80 al giorno. Il nuovo dispositivo è stato installato all'incrocio tra via Chiesa e via Europa a Camignone, lo scorso 29 novembre, incassando in un mese e mezzo di attività multe per mezzo milione di euro: un gruzzoletto niente male, grazie a circa 80 multe giornaliere da 182 euro (con lo 'sconto' di 50 euro se pagate entro 5 giorni).

Il semaforo rileva le infrazioni su entrambi i semafori presenti all'incrocio, occupandosi anche degli sconfinamenti di carreggiata. Sarebbe proprio quest'ultimo rilevamento a far lievitare le multe e tanti automobilisti hanno ricevuto più di una multa sempre dalla stessa fotocamera 'killer'. La rabbia, come spesso succede in questi casi, è esplosa sui social: sono tantissimi quelli che hanno annunciato di voler fare ricorso.