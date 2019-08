Il fratello più grande sta annegando, lui si tuffa per salvarlo: muoiono entrambi

Dramma nel pomeriggio di venerdì sul Lago d'Iseo. Di fronte alla spiaggia Rino, a Tavernola Bergamasca, sono morti due fratelli pakistani di 17 e 18 anni.

Secondo una prima ricostruzione, pare che il 18enne abbia iniziato ad annaspare nel tentativo di tornare a riva. A quel punto, il più giovane si sarebbe tuffato in acqua, iniziando a sua volta a chiedere aiuto. In spiaggia era presente anche il terzo fratello, 19 anni l'età, che ha cercato di raggiungerli e trarli in salvo.

Tutto inutile, purtroppo: il 19enne è stato riportato a riva da un bagnante, mentre gli altri due sono stati recuperati dai vigili del fuoco a circa 15 di metri di distanza dalla riva e a 3 di profondità: trasportati in condizioni disperate al Papa Giovanni di Bergamo, lì sono spirati poco dopo il ricovero.