Auto in fondo al lago: identificato il cadavere all'intero, si cerca la moglie

E' stato identificato il corpo trovato all'interno dell'auto localizzata sul fondale del Lago d'Iseo, di fronte al comune di Tavernola Bergamasca. Pare che si tratti di un pensionato scomparso nel 2004, residente a Rosciate di Scanzo. La sua Ford Fiesta si trovava a 80 metri di profondità e la targa ha permesso di risalire al proprietario.



Vettura e cadavere verranno recuperati nei prossimi giorni, in attesa dei sommozzatori specializzati in arrivo da Genova. Poi sarà effettuata l'autopsia. I carabinieri indagano sul caso, sotto molti aspetti ancora avvolto nel mistero. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa. A denunciare la scomparsa fu la moglie, che però al momento non risulta reperibile, in quanto non più residente in Italia.