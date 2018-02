Panico all'isola ecologica: tra i rifiuti c'è una bomba

Da dove viene? Sarebbe potuta esplodere, mettendo a repentaglio i cittadini o gli operai? Perché è stata abbandonata? Sono questi alcuni degli interrogativi ai quali, dalla mattina di ieri, cercano di dare una risposta i carabinieri di Travagliato, intervenuti presso l'isola ecologica comunale poco dopo il ritrovamento di una bomba.

L'ordigno - una granata risalente forse alla Prima Guerra Mondiale - è stato trovato all'interno del cassone per i rottami ferrosi, avvolto in un sacchetto di plastica inserito in un contenitore del caffè. Immediatamente è stato lanciato l'allarme: le forze dell'ordine hanno da subito inibito l'accesso all'isola ecologica.

Sul posto sono stati chiamati gli artificieri provenienti da Milano, che hanno spostato la bomba in un campo adiacente all'isola ecologica. Lì la granata è stata fatta brillare. Secondo le prime testimonianze, l'ordigno a miccia per esplodere avrebbe dovuto essere avvicinato a una forte fonte di calore.