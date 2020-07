Una vita per il ciclismo, Montichiari piange Tarcizio Bregoli

Una vita per la bicicletta. Il mondo del ciclismo bresciano, e non solo, piange la scomparsa di Tarcizio Bregoli: negli anni ’90 - insieme ai fratelli Pietro e Marcello- ha fondato uno dei vivai più floridi della provincia, quello della Monteclarense che si è poi fuso, alcuni fa, con la Ferlapi. Una culla di campioni: hanno indossato la maglia neroverde alcuni dei corridori bresciani diventati poi professionisti come Davide Martinelli, Cristian Scaroni e i fratelli Cima.

Non amava i riflettori, ma ha speso numerose energie sia per il team fucina di talenti che per la manutenzione del velodromo Fassa Bortolo di Montichiari, affidato alla gestione della famigli Bregoli nel 2019. Lo si vedeva spesso a bordo della pista, in occasione delle numerose manifestazioni organizzate e degli allenamenti. Di poche parole, era un uomo industrioso e solerte. Si è spento nei giorni scorsi, all’età di 80 anni.

Anche il sindaco di Montichiari Marco Togni ha ricordato l’impegno di Tarcizio e di tutta la famiglia Bregoli per la comunità: “Un ultimo saluto a Tarcisio e un abbraccio alla famiglia Bregoli che insieme tanto hanno dato a Montichiari”, si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del primo cittadino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Decine di persone sono attese per l’ultimo saluto, che sarà celebrato martedì mattina (alle 8.45) nel cimitero della cittadina bresciana.