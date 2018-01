Caos in tangenziale per una precedenza: calci e pugni in mezzo alla strada

Botte da orbi in Tangenziale Sud per una precedenza non rispettata: a Brescia succede anche questo, giovedì pomeriggio, con inevitabili ripercussioni al traffico (che si bloccherà completamente anche un'ora più tardi, per un tamponamento: ma questa è tutta un'altra storia) e l'altrettanto inevitabile intervento delle forze dell'ordine.

Non si conoscono le generalità dei due automobilisti che sono venuti alle mani: la lite si sarebbe scatenata intorno alle 17, all'altezza dell'uscita di Via Lamarmora in direzione Verona. Da qui sarebbe uscita la prima vettura, mentre arrivava la seconda.

Le due auto non si sono toccate, ma chi era in arrivo non ha lesinato con il clacson. Una bella “strombazzata” che ha scatenato le ire del primo conducente: pare siano volati un po' di insulti prima di inchiodare le auto in mezzo alla strada, rischiando non solo un pericoloso incidente ma pure rallentando (e di parecchio) il traffico in zona sempre intenso.