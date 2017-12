Terribile frontale in tangenziale, ragazzi estratti dalle lamiere: sono gravi

Due giovani in gravi condizioni e auto distrutte. Questo il bilancio del violento frontale avvenuto lungo la 45bis, nei pressi dello svincolo di Gavardo per chi viaggia in direzione Salò.

Coinvolte nello schianto una Ford Fiesta e un’Audi. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto avvenuto, al vaglio degli agenti della Stradale di Desenzano. Dai primi rilievi, sembra che a invadere la corsia opposta sia stata la Ford, sulla quale viaggiano un ragazzo di 21 anni e una 20enne, entrambi di Gavardo.

Sono stati proprio i due giovani ad avere la peggio, estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco di Salò e portati in ambulanza negli ospedali di Gavardo e di Brescia. Praticamente illeso il conducente dell’Audi, un 23enne di Raffa di Puegnago. Per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi, la tangenziale è rimasta chiusa per oltre di due ore.