Tabaccaio bresciano pedinato e derubato: colpo da 10.000 euro

Chissà da quanto tempo lo tenevano d'occhio, studiavano le sue abitudini. Hanno aspettato il momento giusto per colpire, proprio quando era appena stato a ritirare le sigarette ai Monopoli di Stato, per portarle al suo negozio. Tempo di fermarsi per un altro appuntamento che il colpo era già riuscito: malviventi in fuga con un bottino di oltre 10mila euro.

Lo scrive il Giornale di Brescia. L'episodio solo poche ore fa nella zona sud-ovest di Brescia. Le indagini sono state affidate alla Questura: al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, comunali e non.

Bagagliaio svuotato, in fuga con il bottino

I rapinatori avrebbero dunque pedinato a distanza il tabaccaio. Hanno atteso che si fermasse e si allontanasse dalla macchina, poi in qualche modo si sono avvicinati senza farsi troppo notare, hanno sfondato il lunotto posteriore e hanno svuotato il portabagagli di scatoloni. Pieni di sigarette.

Infine la fuga, senza lasciare tracce. Almeno per ora. Si cerca di capire se qualcuno dei banditi potesse aver avvicinato il tabaccaio prima del colpo, per conoscere le sue abitudini e i suoi spostamenti. La Polizia di Stato ha intanto già avvisato tabaccai e rivenditori, nel tenere occhi e orecchie aperte in caso di proposte di vendita “sospette”.