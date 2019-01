Colpo grosso dal tabaccaio: centra il 5 al Superenalotto, vince 70.000 euro

La dea bendata ha fatto visita a Borgo San Giacomo. Nei giorni scorsi, un fortunato cliente della Tabaccheria Del Palazzo di Via Aldo Moro ha centrato un "5" al SuperEnalotto, portandosi a casa la bellezza di 70mila euro.

Del fortunato giocatore non si conosce l'identità, ma, si sa, in un piccolo paese le voci girano velocemente. Di sicuro, al netto delle tasse da pagare per incassare il premio, per lui non poteva esserci un inizio di 2019 migliore.