Crolla un albergo sul lungolago, attimi di terrore dopo il temporale

A poche ore dall'accaduto, della parte più esterna dell'albergo rimane solo uno scheletro, con il tetto in gran parte crollato: probabilmente ha ceduto a causa del maltempo. Ma sono stati attimi di grande paura lunedì sera a Sulzano, in Via Cesare Battisti a due passi dal lungolago. Tutto è successo poco dopo le 23.

Mentre dal cielo cadeva la pioggia, un boato ha anticipato il crollo del tetto dell'Albergo Ristorante Aquila: fortunatamente non c'era nessuno, e nessuno è rimasto ferito. Ma checché se ne dica, si è sfiorata la tragedia. Il crollo del tetto ha inevitabilmente coinvolto parte della struttura muraria. Ora è l'intero albergo che dovrà essere messo in sicurezza.

La macchina dei soccorsi

In pochi minuti sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Chiari e Sale Marasino, ambulanze della Croce Rossa e dei volontari di Sale Marasino, i carabinieri della Compagnia di Chiari. Come detto, nessun ferito: ma ci sono volute più di due ore per rimettere in sicurezza la zona.

Ora l'albergo è transennato, vietato avvicinarsi fino a nuovo ordine. Si cercherà di capire le cause esatte del crollo, e la tenuta della struttura. L'albergo in questo periodo è chiuso per la stagione, e meno male. Chissà cosa sarebbe potuto succedere fosse stato ancora aperto.