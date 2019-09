Trovato in un canale il corpo sgozzato di un ragazzo: disposta l'autopsia

Servirà l'autopsia per far luce su quanto avvenuto nel pomeriggio di giovedì a Calvisano, nella frazione di Viadana. Verso le 14.30, il cadavere di un ragazzo di 29 anni - un agricoltore residente in paese - è stato trovato sgozzato in un canale. Al suo fianco i carabinieri hanno rinvenuto anche un taglierino, molto probabilmente l'arma che l'ha ucciso.

Al momento l'ipotesi più attendibile sembra quella del gesto estremo. Il giovane, operaio in un'azienda di Isorella, si sarebbe allontanato volontariamente dopo pranzo (l'auto è stata trovata poco distante) e i familiari avrebbero lanciato l'allarme non vedendolo rincasare. Dopo un'ora di ricerche il terribile ritrovamento.

Pare che i militari non abbiano individuato altri segni di violenza sul corpo del 29enne, al di là della profonda ferita alla gola; niente che possa far pensare a un'aggressione o a una colluttazione con un'altra persona. Ma, per avere la certezza di quanto accaduto, sarà necessario aspettare l'esito dell'esame autoptico disposto dal pm.