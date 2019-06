Tragedia lungo i binari: uomo travolto e ucciso da un treno

Tragedia lungo i binari a Desenzano, dove — attorno alle 9.30 di mercoledì — un uomo di 41 anni di origine indiana è stato travolto e ucciso da un treno Eurostar diretto a Milano. L'incidente, stando alle prime informazioni trapelate, sarebbe avvenuto a un chilometro e mezzo dalla stazione ferroviaria della cittadina gardesana.

Stando a quanto finora ricostruito dalla Polizia si sarebbe trattato di un suicidio: due testimoni hanno infatti raccontato di aver visto l'uomo gettarsi sotto il treno che stava raggungendo la stazione. Sul posto sono intervenuti la polizia ferroviaria, una pattuglia della squadra Volante, i vigili del fuoco, un’ambulanza e un’automedica. Vano ogni tentativo di soccorso.

La circolazione ferroviaria della Linea Milano - Venezia, nella stazione di Desenzano, è stata sospesa, come comunica Rete Ferroviaria italiana in una nota. "È In corso la riprogrammazione del servizio: previste cancellazioni e deviazioni di percorso, via Bologna, per i treni a lunga percorrenza" si legge ancora nel comunicato.