Dramma tra le mura di casa: padre di famiglia si toglie la vita

Un uomo di 54 anni si è tolto la vita all'interno della sua abitazione di Rodengo Saiano, dove viveva da alcuni anni. La tragedia si è consumata nel weekend, in una via del centro del comune della Franciacorta.

L'uomo avrebbe atteso di rimanere solo per poi compiere l'estremo gesto. A fare la drammatica scoperta sarebbero stati i famigliari. Il medico, giunto sul posto insieme a una pattuglia dei carabinieri, non ha potuto far altro che constare il decesso.

Una tragedia che ha colpito l'intera comunità di Rodengo Saiano, dove l'uomo viveva, e quella di Villa Carcina, dov'era cresciuto. Grande appassionato di moto, così come la giovane figlia, in passato aveva anche partecipato a numerose competizioni di regolarità. I motivi del drammatico gesto sono al vaglio dei carabinieri.