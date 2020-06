Ragazza muore suicida in casa, il dramma scoperto dai genitori

Una 30enne bresciana è stata trovata senza vita nella sua abitazione nel centro storico di Brescia. A fare la drammatica scoperta, attorno alle 23 di martedì sera, sono stati proprio i genitori, che non avevano sue notizie da tempo: quando hanno aperto la porta di casa hanno visto la loro figlia riversa a terra, esanime.

Per lei, purtroppo, non c'era ormai più nulla da fare. I medici del 118, arrivati in pochi minuti a bordo di un'ambulanza e di un'auto medica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.



Sul posto anche i carabinieri di Brescia, che hanno escluso eventuali responsabilità di terze persone. Al vaglio dei militari i motivi che hanno spinto la giovane donna a togliersi la vita.