Si chiude in auto e si toglie la vita: trovato morto da una passante

Dramma martedì sera a Brescia: un 59enne bresciano è stato trovato morto all'interno della sua auto. Il veicolo era parcheggiato in via Berardo Maggi, sotto uno dei tanti condomini che si affacciano sulla strada.

L'allarme al 118 è stato lanciato da una passante, poco prima delle 20. In pochi minuti sono intervenute un'auto medica e un'ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Sul posto anche i poliziotti della Questura di Brescia che non nutrono alcun dubbio sulla volontarietà del gesto. Accanto al corpo senza vita dell'uomo è stato infatti trovato un biglietto: poche righe per chiedere scusa ai famigliari e tentare di spiegare le ragioni che l'hanno spinto a togliersi la vita.

Sotto shock la donna, un 49enne, che ha fatto la drammatica scoperta: per precauzione è stata trasportata in ospedale, alla Poliambulanza, e ricoverata per le cure del caso.