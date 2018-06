Mano ‘mangiata’ dalla cassa continua, per liberarla intervengono i Vigili del Fuoco

Non si sa come sia potuto accadere, ma per risolvere la situazione sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco. Ha dell'incredibile quanto si è verificato martedì in una filiale della banca Valsabbina di Storo: una donna era rimasta incastrata con la mano nello sportello della cassa continua mentre cercava di versare contanti e assegni.

Lo sportello si sarebbe chiuso all'improvviso, impedendo alla malcapitata di estrarre la mano: con visibile imbarazzo ha dovuto chiedere aiuto ai presenti e agli impiegati della banca. Una disavventura che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi: con l'aiuto di un piede di porco, i Vigili del Fuoco sono riusciti a liberare la mano della donna dal macchinario. Per lei nessuna lesione, solo un forte spavento.