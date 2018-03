Cacciatori di libri e Reading storm conquistano "Storie per gioco"

Con la vittoria de “I cacciatori di libri” e dei “Reading storm” si è conclusa il 21 marzo la quindicesima edizione di Storie per Gioco, la gara di lettura del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano.

Un'edizione da record. 1.731 ragazze e ragazzi, 82 classi partecipanti (mai così tante nei 14 anni precedenti), 25 della scuola primaria e 57 della secondaria di primo grado: questi i numeri della gara. Da metà novembre a fine febbraio la gara si è svolta su Internet, attraverso un apposito sito web al quale le classi accedevano tramite dati identificativi personalizzati. La fase finale della gara invece, quella che si è svolta a Chiari, sede del Sistema bibliotecario, presso il Salone Marchettiano, ha visto gareggiare una di fronte all’altra le 13 classi finaliste (durante la mattina le sette della scuola primaria, nel pomeriggio le sei della scuola secondaria).

La vittoria per le elementari è andata a “I cacciatori di libri”, alunni della classe 5°A della scuola di Berlingo, accompagnati durante l’anno scolastico dall'insegnante Cinzia Guaresi e dai bibliotecari Sara Galante e Giuseppe Lumini. Al secondo posto la squadra “Team book” di Chiari, a seguire “007 operazione libro” di Passirano, “Temperalibri” di Chiari, “La gang dei libri” di Passirano, “Tha magic students” di Chiari e “Pagemaster” di Torbole Casaglia.

È stata invece la squadra dei “Reading storm”, classe 2° B di Gussago seguita dall'insegnante Liliana Borghesi e dai bibliotecari Paola Persiani e Chiara Zipponi, ad assicurarsi la vittoria nella finale della scuola secondaria di primo grado, distaccando di un solo punto i “Fastastici 25” di Pontevico. A seguire “Books eaters” di Roè Volciano, “Alfianello in lettura” da Alfianello, “Book lovers” e “21 sfumature di libri” di Castegnato.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato i soggetti che nel corso dell'anno hanno contribuito e reso possibile il progetto, partito un anno fa e giunto a termine con la finale. I rappresentanti di Fondazione Cogeme e Acli provinciali Brescia hanno portato i loro saluti ribadendo i principi che hanno ispirato la gara, soprattutto i valori espressi nella “Carta della Terra”, uno dei principali riferimenti etici per l'educazione alla sostenibilità. I vincitori hanno ricevuto il premio dalle mani dalla Presidente del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, il sindaco di Castelcovati Camilla Gritti, che ha ringraziato i ragazzi per l'impegno messo in campo e i loro insegnanti per averli sapientemente guidati e motivati lungo tutti i mesi della gara.

Al termine della finale tutti, non solo i vincitori, erano soddisfatti: oltre al premio per le classi meglio classificate - un biglietto d'ingresso al Muse, il Museo delle Scienze di Trento, offerto da Fondazione Cogeme - ciò che soddisfa maggiormente i ragazzi infatti è l'aver partecipato a un gioco divertente che, senza nemmeno accorgersene, fa diventare gli alunni degli accaniti lettori. La “competizione” si è basata su un elenco di libri (due bibliografie da 50 titoli ciascuna) le cui storie e personaggi sono state poi per sei settimane l’oggetto di domande, rebus, cruciverba che ogni mercoledì le squadre trovavano sul sito della gara, e che dovevano risolvere entro la settimana successiva.

Il torneo è uno strumento per giocare con i libri, proponendo una motivazione che fa leva sulla competitività derivante dal gioco, ma confidando - per appassionare poi i ragazzi alla lettura - nella selezione di libri molto belli e avvincenti. Le finali della gara sono state dunque il punto terminale di un lungo percorso nel quale biblioteche e istituti educativi hanno collaborato efficacemente in vista di un obbiettivo semplice ma estremamente difficile da raggiungere: avvicinare i piccoli lettori ai libri, usando il gioco e la competitività per aprire loro un mondo la cui ricchezza - si spera - non li abbandonerà più.

Gallery