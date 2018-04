Addio a Stefano Lanzini, ucciso a 31 anni da una terribile malattia

A soli 31 anni è stato strappato all'affetto dei genitori e del fratello, all'abbraccio della fidanzata Chiara e di tantissimi amici. Tutta Ghedi è in lutto per la drammatica scomparsa di Stefano Lanzini, stroncato in pochi mesi da una terribile malattia.

Un male incurabile contro cui ha lottato fino all'ultimo, senza mai perdere il sorriso: è stato un esempio di coraggio e di attaccamento alla vita per tutte le moltissime persone che gli hanno voluto bene. Il giovane, operaio dell'azienda Cromodora Wheels di Ghedi, si è spento nella notte tra lunedì e martedì, in un letto d'ospedale.

La tragica notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in tanti comuni della Bassa Bresciana. Strazianti i messaggi lasciati dagli amici su Facebook:"Sei e resterai una persona fantastica...Era impossibile volerti male, amico mio" scrive Marco.

In tanti lo ricordano proprio per la grande forza nell'affrontare la malattia, ma anche per la solarità, la generosità e lo sconfinato sorriso che aveva sempre sulle labbra. La sua prematura scomparsa ha lasciato senza parole tante persone, che in queste ore si stanno stringendo attorno ai famigliari: mamma Maria Angela e papà Giancarlo, il fratello Luca e la fidanzata Chiara. Centinaia di persone sono attese per l'ultimo saluto, che si terrà alle 15 di giovedì nella chiesa di San Rocco, a Ghedi.