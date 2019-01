Tragedia in casa: giovane padre stroncato da un improvviso malore

Stroncato da un improvviso malore a soli 46 anni. Questo il tragico destino di Stefano Cincotti: si è sentito male nella sua abitazione di Palazzolo sull’Oglio e per lui non c'è stato nulla da fare. Il dramma si è consumato mercoledì, a dare l'allarme sono stati i familiari: sul posto si sono precipitate le ambulanze, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano.

La notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa rapidamente in paese, lasciando tutti senza parole. Ne piangono la scomparsa la compagna Emanuela, la figlia Lisa, i genitori e il fratello. Decine di persone sono attese per l’ultimo saluto che si terrà sabato mattina (alle 9.30) nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe, con partenza dalla Casa del Commiato le Calle di Palazzolo. Dopo la cerimonia funebre, il corteo funebre proseguirà per il cimitero di San Pancrazio, dove avrà luogo la sepoltura.