Cadavere carbonizzato: il corpo è di una 42enne scomparsa giovedì

Venerdì sera il ritrovamento del cadavere carbonizzato, nella mattinata di sabato i primi sospetti circa la possibile correlazione con un caso di donna scomparsa, nel primo pomeriggio la conferma. Il cadavere ritrovato ieri sera ad Erbusco è quello di Stefania Crotti, una donna di 42 anni residente a Gorlago, in provincia di Bergamo.

Venerdì il marito, Stefano Del Bello, ha pubblicato sul suo profilo in Facebook un messaggio di allarme perché la moglie non dava sue notizie dalle ore 15:30 di giovedì. Il post del marito: "Da ieri pomeriggio uscita dal lavoro alle 15.30 a Cenate Sotto, di Stefania Crotti non abbiamo più sue notizie. Vi chiedo di divulgare la notizia anche ad altri gruppi sei di....se. È stata fatta la denuncia alle forze dell'ordine chiunque abbia sue notizie avvisi le forze dell'ordine e la famiglia. Grazie."

Dopo la denuncia della scomparsa fatta ai carabinieri sono iniziate le ricerche, interrotte stamane con l'identificazione del cadavere di Erbusco. A quanto pare, l'uomo avrebbe trascorso l'intera mattinata dai carabinieri.