Sostituzione di una valvola cardiaca, donna muore dopo giorni di agonia

A causa di una patologia congenita, da anni soffriva di problemi al cuore. Entrata in sala operatoria per la sostituzione di una valvola cardiaca, è morta senza più riaprire gli occhi. A perdere la vita è una 43enne di Ponte San Marco, frazione di Calcinato, Stefania Cavagna, la storia è raccontata sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi.

Casalinga, sposata e madre di due figli, la donna era molto conosciuta in paese per via delle numerose attività parrocchiali delle quali si occupava. L'intervento è stato effettuato presso l'ospedale Poliambulanza, dove la donna è deceduta dopo alcuni giorni nei quali è stata tenuta in vita dalle macchine.

La salma della giovane madre è stata trasportata presso la sala mortuaria della Casa del Commiato di via Bargnani a Sant'Eufemia di Brescia. Il funerale verrà celebrato domani alle ore 15 nella Chiesa parrocchiale di Ponte San Marco.