Droga e multe ai locali non in regola: blitz in stazione a Brescia

Continua l’attività di prevenzione e contrasto da parte delle Forze dell’Ordine nella zona della Stazione ferroviaria di Brescia, interessate dalla presenza di persone senza fissa dimora, di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché di persone straniere irregolari sul territorio nazionale-

Nel pomeriggio di venerdì è stato attuato un servizio di controllo straordinario del territorio a cui hanno partecipato 6 equipaggi della Polizia di Stato composti da personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, della Squadra Mobile e dell’Ufficio Volanti della Questura insieme a 2 squadre dell’Arma dei Carabinieri ed a 3 della Polizia Locale di cui una con unità cinofila.

I risultati

Durante il servizio, sono state identificate 34 persone, di cui 24 straniere e sono stati controllati 6 esercizi commerciali. Due persone sono state indagate: una per porto di oggetti o di armi atti ad offendere, l’altra per Ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale. Infine due persone segnalate alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti.

Inoltre sono stati sequestrati modici quantitativi di sostanze stupefacenti: 7 grammi di marijuana e 21 di hashish. Infine sono state elevate 3 sanzioni ad esercizi commerciali per l’ammontare di circa 7.000 euro.