Tunnel sommerso dall’acqua e traffico deviato: è il caos, 20 minuti per fare 3 km

Ancora disagi, code e chiusure a causa del maltempo. Le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi continuano a creare problemi, soprattutto sul Sebino.

Nella giornata lunedì il tunnel ‘Bersaglio’, che si trova lungo la Statale 42 in territorio di Costa Volpino, è stato chiuso al traffico, perché la carreggiata era invasa dall’acqua, che in alcuni punti ha raggiunto anche i 30 centimetri d’altezza.I tecnici dell’Anas sono al lavoro da ore per cercare di risolvere il problema, ma anche per la giornata odierna il sottopasso resterà chiuso.

E non sono mancati i disagi, patiti soprattutto da coloro che viaggiano in direzione di Bergamo: per raggiungere la città orobica, bisogna infatti obbligatoriamente passare dal lungolago di Lovere. Il risultato? Lunghe, lunghissime code: per percorrere tre chilometri c’è chi ha impiegato ben 20 minuti.