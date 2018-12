Paura sulla Statale: cinghiali in mezzo alla strada travolti da due auto

Due cinghiali a spasso, in piena notte, sulla Statale. Probabilmente spinti dalla fame, i due grossi mammiferi sono arrivati a ridosso dei centri abitati e hanno fatto irruzione sulla carreggiata, percorrendo parecchi metri prima di essere travolti da due auto di passaggio.

È successo nel weekend lungo la Statale 42, nella bassa Val Camonica. Inevitabile lo stupore, ma anche lo spavento provocato dall'insolita incursione. Schivarli non è stato possibile: i malcapitati automobilisti hanno finito per centrare in pieno entrambi gli esemplari.

L'impatto ha danneggiato i veicoli, ma non ha avuto conseguenze per le persone a bordo delle auto. Nulla da fare, invece, per i cinghiali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia Provinciale: agli agenti il compito di fare luce su quanto accaduto.