L’incubo di una giovane mamma: presa a pugni, poi il tentato stupro

Una giovane mamma bresciana in balia dell'ex fidanzato violento, in un'escalation che per poco non si è conclusa con uno stupro: nel corso dell'ultimo e più grave episodio la donna è stata addirittura sequestrata in casa, porte e finestre chiuse a chiave, e solo con grande coraggio è riuscita a liberarsi ed evitare il peggio. L'uomo è stato arrestato, per fortuna: già accompagnato a Canton Mombello dai carabinieri.

Lo scrive il Giornale di Brescia: i protagonisti della vicenda sono un uomo e una donna, ex fidanzati. Lui è originario del Milanese, ha 37 anni: lei ha tre anni in più, divorziata e con un figlio ancora piccolo. Teatro dello stalking e delle violenze il lago d'Iseo, dove i due vivono. Una premessa fin troppo comune: la storia finisce, lui non lo accetta.

Cominciano da qui le telefonate insistenti, i pedinamenti e gli appostamenti, sotto casa e fuori da scuola, perfino in macchina. Fino alla goccia che ha fatto traboccare il vaso, una notte da incubo per la 40enne bresciana. E quella notte il suo bimbo non c'era, meno male.