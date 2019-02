Le regala una casa, la Porsche e tanti gioielli: botte e minacce dopo la fine della storia

Con il passare delle ore emergono nuovi particolari sulla vicenda di stalking, per una volta a ruoli invertiti, che ha coinvolto un noto imprenditore bresciano e la sua ex fidanzata di 45 anni, poi arrestata dalla Polizia Locale. E' stato l'uomo a denunciare l'escalation di episodi, l'ultimo domenica sera e proprio fuori casa: il 57enne sarebbe stato aggredito, minacciato e malmenato dalla donna, che nel frattempo gli aveva rubato il cellulare e pure rotto gli occhiali.

L'arresto in pieno centro

Si è rivolto a una pattuglia della Locale in servizio di controllo in centro storico: gli agenti hanno raccolto la denuncia e l'hanno riportato a casa, dove ad aspettarlo c'era ancora la donna con cui aveva avuto una relazione. La 45enne di fronte all'evidenza non ha potuto negare: ha consegnato il maltolto agli agenti, poi interrogata al comando e infine arrestata, per stalking e minacce.

Rimarrà agli arresti domiciliari in attesa del processo. Tra l'altro, tra le mura della casa in pieno centro che proprio l'imprenditore le aveva regalato. Pare che per lei abbia speso centinaia di migliaia di euro in quattro anni, la durata della loro relazione prima che sia stato lui a decidere di troncare.

In quel lasso di tempo, oltre all'appartamento, le avrebbe pagato ferie costosissime e gioielli altrettanto, arrivando perfino a regalarle una Porsche nuova fiammante. Uno stile di vita a cui la donna non avrebbe mai voluto rinunciare, anche dopo la conclusione del loro rapporto sentimentale.

Una storia di stalking

E' da quando lui ha voluto troncare che lei non l'avrebbe mai lasciato in pace: telefonate, appostamenti fuori casa e perfino al lavoro, dove avrebbe pure vandalizzato l'auto del suo ex compagno. Una situazione che con il passare dei mesi si sarebbe fatta insostenibile, fino all'episodio di domenica. Circostanza che alla 45enne è costata la libertà: in passato era infatti già stata ammonita dal Questore.