La sposa arriva in chiesa sull'autobus di linea

C'è chi sogna la carrozza con i cavalli, chi predilige un'elegante auto d'epoca, chi azzarda una lunghissima limousine. Poi ci sono i simpatici agricoltori che addobbano a festa i trattori, o coloro che utilizzano la ruspa, o un'ape-car. Francesca, una novella sposa cittadina, per raggiungere la parrocchia Nome di Maria della Noce ha scelto l'autobus, di linea.

Le foto del suo arrivo in chiesa sono finite sul sito di La Repubblica di Milano, assieme al suo racconto: «Volevo fare qualcosa di particolare per far ridere gli invitati - racconta Francesca - e stemperare quella tensione fastidiosa che inevitabilmente si crea prima dell'inizio della cerimonia».

Come l'hanno presa i parenti, e lo sposo? «Si aspettavano che arrivassi in bicicletta e invece sono salita a bordo del bus come se fosse un giorno come tutti gli altri - prosegue la sposina - Sono salita e ho pagato il biglietto, poi arrivata al capolinea La Noce sono scesa perché proprio lì di fronte si trova la parrocchia dove io e Simone ci siamo detti il fatidico 'sì'». L'autrice del servizio fotografico è Laura Gatti, laureata in fotografia alla Laba di Brescia.

