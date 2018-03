Drammatica richiesta d’aiuto nella notte: “Il mio fidanzato mi ha sparato”

L'allarme non poteva che essere rosso, quello di allerta massima: poco prima delle 23, in Via Lamarmora a Brescia è stata infatti segnalata una sparatoria. A chiedere aiuto una donna di 34 anni, che non solo sarebbe stata aggredita e picchiata dall'ex fidanzato, ma addirittura le sarebbero stati sparati addosso dei colpi di pistola.

Sono bastati pochi attimi prima che sul posto arrivassero le forze dell'ordine, con tre pattuglie della Questura di Brescia e altre due dei Carabinieri, agenti e militari attrezzati con i giubbotti antiproiettile e seguiti a ruota da ambulanza e automedica.

Falso allarme, ma forse è meglio così: la donna è stata rintracciata e tranquillizzata, era in uno stato in qualche modo confusionale, molto agitata forse a causa di un litigio vero, senza percosse però, che lei avrebbe poi “gonfiato” (e di parecchio).

Ingigantito a tal punto da essersi inventata dei colpi di pistola, o comunque di esserseli solo immaginati. Forse a causa della paura, condivisibile in caso di un'aggressione: ma comunque il presunto aggressore non è stato ritrovato. E la storia per il momento finisce qui.