Pusher senza patente si sposta con l'autista personale: arrestati

Per evitare di essere scoperti non avevano un luogo fisso dove incontrare i clienti, né tantomeno un'abitazione dove essere raggiunti. Per diversi mesi l'hanno fatta franca, ma alla fine i carabinieri di Darfo Boario Terme sono riusciti ad arrestarli. Protagonisti della vicenda sono una coppia di spacciatori, il titolare dell'attività, senza patente, e il suo autista, che lo scorrazzava a destra e a sinistra per gli incontri con i clienti, tra le loro abitazioni private e i locali della zona.

A finire in manette sono stati un 37enne di Darfo e un 47enne di Artogne, l'autista. I carabinieri solo nelle settimane di osservazione e pedinamento, tra fine 2018 e maggio 2019, hanno documentato oltre 400 episodi di vendita ad una quarantina di acquirenti diversi. Nel 2011 al 37enne senza patente vennero sequestrati e poi confiscati 200mila euro in contanti ritenuti frutto dello spaccio della droga.