Viadotto chiuso, caos traffico: code in autostrada e sulla Provinciale

Sono giorni difficili dal punto di vista del traffico e della viabilità. Certo, la tragedia è tutta un’altra cosa: ma i segni di quanto accaduto quel giorno continuano anche nel vissuto quotidiano di automobilisti e camionisti che tutti i giorni transitano lungo la Strada Provinciale 24, tratto stradale perpendicolare alla A21 e dove si trova il viadotto irrimediabilmente lesionato dall’incidente di martedì scorso.

Strada chiusa, e fino a nuovo ordine: da lunedì 8 gennaio, da quando anche la vita lavorativa ha ripreso a pieno ritmo, i tratti di strada alternativi sono presidiati costantemente dagli agenti della Polizia Provinciale, al lavoro in particolare quando il sole deve ancora sorgere e le arterie sono sovraccariche di mezzi in transito.

Non solo camion e mezzi pesanti, ma anche tanti, tantissimi automobilisti che vanno e vengono da e per la città, per andare al lavoro. Dal punto di vista pratico, il viadotto è chiuso per motivi di sicurezza sulla Sp24, tra i territori di Montirone e Poncarale.