Asfalto devastato e troppe buche: limite di velocità tra i 50 e i 70 km orari

Asfalto dissestato, troppe buche: e così la Provincia di Brescia riduce il limite massimo di velocità, fino a nuovo ordine. La notizia dai canali ufficiali è sbalzata rapidamente su Facebook: a partire dalle 14 di mercoledì 18 luglio in alcuni tratti della Goitese (la Sp236) in territorio di Montichiari, il limite di velocità è fissato in 50 e in 70 chilometri orari.

“Il piano viabile presenta dei tratti in condizioni di degrado strutturale – si legge nell'ordinanza che sarà in vigore tra poche ore – Le problematiche sono derivate dalle condizioni meteorologiche, che hanno compromesso oltre ogni pessimisita previsione il piano viabile, con incisioni della pavimentazione, accompagnate da sconfigurazioni”.

“Tali condizioni comportano interventi di ripristino della sovrastruttura stradale – continua il documento firmato dalla dirigente Luisa Zavanella – a valere su risorse attualmente in fase di impegno nell'ambito di procedimenti di affidamento”.