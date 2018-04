L’amore per una donna finisce in violenza: rissa in strada fuori da un bar

Nottata movimentata a Soresina, tra sabato 21 e domenica 22 aprile. Fuori da un locale di via Brescia è scoppiata una rissa per gelosia. Si è trattato di un un vero e proprio pestaggio tra due distinte fazioni: pare che ha scatenare le violenze sia stato l’amore conteso per una donna.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, al cui arrivo i contendenti hanno cercato di darsela a gambe levate, ma due di loro sono rimaste ferite e identificate (ora rischiano una denuncia). Sono in corso le indagini per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto.