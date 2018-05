Perde sangue dalla bocca, poi si accascia a terra: tragedia all'ippodromo

Un uomo di 69 anni è morto mercoledì mattina mentre si prendeva cura di alcuni cavalli. La tragedia si è consumata all'ippodromo di Soresina, nel Cremonese. Stando a una prima ricostruzione, l'anziano avrebbe cominciato a perdere sangue dalla bocca, poi si sarebbe accasciato a terra, privo di conoscenza.

La drammatica sequenza sotto gli occhi di alcune persone, che hanno immediatamente dato l'allarme. La macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente: sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'auto medica. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo a lungo, ma è stato tutto inutile: il cuore del 69enne non è più ripartito.

Sulle cause del decesso indagano i carabinieri. L'ipotesi più accreditata è quella del malore improvviso: il decesso sarebbe quindi avvenuto per cause naturali.