"Tornate a fare figli o non ci sarà un avvenire: saremo una minoranza"

Ha scatenato non poche polemiche sui social l'esortazione di don Angelo, parroco di Soresina, che nel corso delle festività ha esortato i propri fedeli affinché tornino a fare figli.



Se la motivazione fosse stata la sacralità della famiglia o l'amore che genera vita, nulla di strano, ma per il sacerdote il vero pericolo è quello di diventare una minoranza rispetto alle altre religioni: "Se gli sposi​ cristiani non torneranno ad essere fecondi, entro pochi decenni la comunità cattolica diventerà una esigua minoranza".

I figli non bisogna farli per amore, ma per una guerra di numeri tra le varie confessioni. Le coppie cattoliche tornino dunque al più presto a fare figli, che musulmani e induisti premono alle porte: "L’ossessione per il benessere e l'autorealizzazione genera chiusura e morte nelle giovani coppie - ha aggiunto don Angelo -. Deve lasciare il posto alla cultura della vita o non ci sarà avvenire per noi". O forse l'avvenire sarà laico, ma questa è un'altra storia.