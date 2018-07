Si stacca un frana, escursionisti bloccati in quota

Brutta disavventura per un gruppo di 10 escursionisti rimasti bloccati a oltre 1.600 metri di altitudine. Mentre percorrevano il sentiero che dal lago Miller porta a in località Zazza di Sonico si sono imbattuti in una frana. Tanta paura e strada sbarrata, ma per per fortuna nessuna grave conseguenza: nessuno di loro avrebbe riportato ferite.

La chiamata al 112 è scattata attorno alle 17.30, che a sua volta ha allertato il Soccorso alpino. In contatto telefonico con i soccorritori, gli escursionisti hanno dato indicazioni precise del luogo in cui si trovavano e sono stati guidati fino al rifugio Premassone, che si trova nelle vicinanze. La frana si è staccata nella zona del Ponte del Guat, bloccando l'unica via d'accesso alla Val Malga: tutta la zona è rimasta isolata.