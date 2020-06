Taglia la legna con la motosega e ferisce la figlioletta: bimba di 3 anni soccorsa dall'eliambulanza

Una bambina di soli tre anni è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Bergamo dopo che il padre l’ha inavvertitamente ferita con una motosega. L’incidente domestico è avvenuto nel pomeriggio di giovedì in un’abitazione di Garda, frazione di Sonico. Per fortuna la piccola non avrebbe riportato ferite profonde: è stata ricoverata in codice giallo.

Tutto è accaduto poco prima delle 16. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Cedegolo, intervenuti sul posto, la bimba si sarebbe avvicinata al padre, mentre lui era girato di spalle, intento a tagliare la legna con la motosega. L’uomo, a causa del forte rumore provocato dall’attrezzo, non l’avrebbe sentita arrivare e nel voltarsi avrebbe inavvertitamente colpito il volto della figlioletta con la lama.

Attimi di terrore: la piccola avrebbe riportato una ferita alla fronte e ha perso parecchio sangue. Per lei si è inizialmente temuto il peggio, ma l’allarme è rientrato poco dopo l’arrivo dei sanitari, giunti a bordo di un’ambulanza e dell’elisoccorso che ha poi trasportato la bimba all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Una tragedia per fortuna soltanto sfiorata: le condizioni della piccola non sono state definite gravi, ma i medici hanno preferito tenerla in osservazione.