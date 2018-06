Statua a seno scoperto nel cortile della rocca: le maestre si scandalizzano e salta la visita

È bastata una statua senza veli, posizionata all'ingresso della rocca di Soncino per far arrossire e infuriare tre maestre bresciane in gita con i lori piccoli alunni al maniero Sforzesco del Cremonese. Come riporta il quotidiano La Provincia di Cremona, alla vista del busto della donna nuda le tre insegnanti avrebbero ingranato la retromarcia e cambiato i piani: per non 'scioccare' i bimbi avrebbero addirittura fatto saltare la visita al Castello.

Poi le lamentele all'ufficio turistico e la protesta per la gita saltata a causa di quelle sculture troppo esplicite che non avrebbero nemmeno dovuto essere lì. A destare 'scandalo' le opere di Marco Cornini: la mostra nella rocca aprirà la prossima settimana, ma giovedì una delle statue - la più grande (un busto di donna di circa tre metri) - era stata portata all'ingresso per un servizio fotografico.