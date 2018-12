Ragazzina spruzza spray urticante in classe, panico e sette intossicati

Occhi gonfi, tosse, difficoltà respiratorie e tantissima paura. Si fermano fortunatamente a qui le conseguenze del gesto scellerato di una ragazzina bresciana che lunedì mattina ha seminato il panico al Cfp di Soncino (in provincia di Cremona) spruzzando spray al peperoncino in classe.

Non si conoscono, ancora, i motivi che hanno spinto la 14enne di Villachiara, iscritta al primo anno del corso per Chef, ad estrarre una bomboletta di spray al peperoncino dal suo zaino e a spruzzarlo in classe, all'inizio della lezione. Forse una 'bravata' per saltare l'ora, che assume un peso e una gravità ben diversa dopo la tragedia della discoteca di Corinaldo, costata la vita a bei sei persone.

Limitati, per fortuna, i danni: dei 20 ragazzini presenti in classe solo in 7, tra cui tre ragazzini di Orzinuovi, sono rimasti intossicati dalla sostanza urticante e hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto insieme ai Carabinieri di Crema, a quali spetta indagare sull'accaduto.

Un episodio che non rimarrà impunito: il direttore del centro di formazione professionale, Alessio Gatta, ha parlato di gesto intollerabile e ha fatto sapere che saranno presi i necessari provvedimenti.