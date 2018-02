Le sfilano il portafoglio al supermercato, poi le svuotano il conto in banca

Giornata da dimenticare per una donna residente a Soncino, comune cremonese al confine con Ospitaletto. Mentre era in coda alla cassa del supermercato, si è accorta di non avere più in borsetta il suo borsello.

Subito ha chiamato per bloccare il bancomat, ma i ladri si erano già impossessati dei mille euro che aveva sul suo conto in banca, prelevando da due diversi sportelli del paese. I malviventi hanno però agito senza coprirsi il volto e, per i carabinieri, non sarà difficile identificarli attraverso le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza.